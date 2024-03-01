Кто будет играть в основе каждого из 16 клубов после рестарта РПЛ? Вот наши варианты

Уже 1 марта – возобновление сезона РПЛ. Клубы вернулись после зимних сборов в Россию, а главные тренеры наверняка уточняют последние нюансы по составам на матчи 19-го тура.

Зимнее трансферное окно в нашем футболе точно вышло не самым скучным. Многие клубы изменились, а некоторые новички наверняка сразу попадут в стартовый состав. Ниже – прогноз «Чемпионата» на составы всех 16 клубов РПЛ, которые по нашему мнению будут использованы в весенней части чемпионата.

«Сочи». Главный тренер — Роберт Морено. Основное сочетание — 4-3-3

Состав «Сочи» предсказать очень сложно. Во-первых, зимой пост главного тренера занял Роберт Морено, который сменил Александра Точилина. Во-вторых, черноморский клуб приобрёл кучу новичков и расторг контракты с некоторыми игроками. По всей видимости, Дмитрий Чистяков будет играть в центре обороны, Игнасио Сааведра и Александр Юкич — в средней линии, а Серхио Кордова — в нападении. Не исключено, что вместо Никиты Бурмистрова с первых минут будет играть Алексей Сутормин.

«Балтика». Главный тренер — Сергей Игнашевич. Основное сочетание — 3-5-2

В последних контрольных матчах главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич наигрывал в центре обороны Александра Жирова и новичка Диего Луну. Плюс там же появлялся ещё один новобранец — Кевин Андраде. По всей видимости, после зимнего перерыва линия обороны «Балтики» предстанет в совершенном ином виде, нежели в последних турах в 2023 году.

Ещё один новичок — Кирилл Капленко — играл в основе в последних товарняках, а Джоэль Фамейе вытеснил из состава Гедеона Гузину. Непонятно, кто выйдет на месте второго нападающего. На сборах там играли и Сергей Пряхин, и Данила Козлов, и даже Дмитрий Рыбчинский. Плюс в составе ещё есть Виталий Лисакович и Анхело Энрикес.

«Оренбург». Главный тренер — Давид Деограсия. Основное сочетание — 4-3-3

Главная потеря «Оренбурга» — отъезд опорного полузащитника Кирилла Капленко в «Балтику». По всей видимости, именно ему на замену клуб приобрёл иранца Мохаммада Горбани. Трансфер из «Сепахана» оформили незадолго до закрытия трансферного окна. В остальном состав «Оренбурга» остался практически тем же самым. Да, появился юный Хорди Томпсон, но, судя по всему, пока что он будет довольствоваться выходами на замену. Пока не очень понятно, сколько игрового времени получит Данила Прохин, которого арендовали у «Ростова».

«Ахмат». Главный тренер — Мирослав Ромащенко. Основное сочетание — 4-2-3-1

Зимой «Ахмат» взял сразу двух защитников-легионеров — Надера Гандри и Лукаса Ловата. Тем не менее Мирослав Ромащенко по-прежнему отдаёт предпочтение проверенной четвёрке, которая завершила осеннюю часть чемпионата. Важный момент — Лечи Садулаев вернулся в строй после тяжёлой травмы. Наверняка он займёт место в основе.

Что касается атаки, то тут выбор между Владимиром Ильиным и Мохамедом Конате. Но легионер пропустил часть сборов из-за того, что ездил на Кубок Африки. В связи с этим Ильин имеет больше шансов считаться основным. К тому же он часто выходил на поле в контрольных матчах.

«Урал». Главный тренер — Виктор Гончаренко. Основное сочетание — 4-2-3-1

Состав «Урала» вряд ли претерпит серьёзные изменения, ведь во время зимнего перерыва команда не совершила большого количества приобретений. Главным из них стал переход ветерана Алексея Ионова — 35-летний полузащитник перебрался в статусе свободного агента. А вот Александр Юшин укатил из «Урала» и перешёл в клуб Первой лиги – «Родину».

Возможно, со временем в основу вернётся Юрий Газинский, который пропустил достаточно много времени из-за травмы, но на сборах работал в полноценном режиме. Нельзя исключать вариант с переводом Эрика Бикфалви на позицию центрального нападающего. Плюс на левом фланге атаки может появиться Артём Концевой, а в опорной зоне — Валерий Бочеров. Белорусских новичков приобрели как раз в зимнее трансферное окно.

«Факел». Главный тренер — Сергей Ташуев. Основное сочетание — 4-4-2

«Факел» провёл заключительные матчи на зимних сборах в закрытом режиме. Ни трансляций, ни информации о составе. Можно предположить, что в основе команды появится защитник Райан Сенхаджи, которого отыскали в чемпионате Болгарии. К тому же Сергей Брызгалов получил на сборах травму — сломал кисть в конце января. По идее, он уже оправился от повреждения, но непонятно, в какой форме находится футболист.

В целом состав «Факела» останется примерно тем же. Возможно, в старте появится вернувшийся из «Ростова» Руслан Акбашев. В остальном Сергей Ташуев наверняка сделает ставку на тех, на кого полагался в первой части сезона. Фёдор Кудряшов завершил карьеру, а Александр Долгов расторг контракт с воронежским клубом.

«Ростов». Главный тренер – Валерий Карпин. Основное сочетание – 4-3-3

Зимнее трансферное окно точно добавило Карпину приятных новостей. «Ростов» покинули футболисты, которые, в общем-то, были не нужны главному тренеру, а на их место пришли несколько иностранцев. Теперь специалисту нужно понять, как их распределить на поле.

Основной кандидат из новичков на место в старте – нападающий Роналдо. Только непонятно, с кем он будет взаимодействовать впереди. Вероятно, ему больше подходит игра с фланга, так что центральным нападающим так или иначе будет кто-то другой. Приоритет, судя по всему, у Егора Голенкова, а не у Николая Комличенко.

Центр поля, скорее всего, останется без изменений. Из новичков туда нет кандидатов, а вот с обороной очевидно предстоят эксперименты. Клуб взял двух защитников – Умара Сако и Эяда Эль-Аскалани. Первый опытен и был неплох на сборах. Второй молод и пока не оставил чёткого впечатления. Но как вариант для усиления и разнообразия игры вполне подходит.

«Пари НН». Главный тренер — Сергей Юран. Основное сочетание — 3-5-2

«Пари НН» потерял зимой Эдгара Севикяна, которого продали в «Ференцварош». Но зато в составе команды Сергея Юрана появились сразу несколько новичков, включая Никиту Ермакова, Константина Кучаева и Константина Марадишвили. Кучаев оказался в команде позже других, поэтому не факт, что он сразу попадёт в стартовый состав. Сам Юран на сборах заявил, что даже наличие опыта игры в ЦСКА и «Локомотиве» не гарантирует места в основе в его команде.

Теперь у «Пари НН» большой выбор в центре поля. Плюс у Юрана есть несколько вариантов в обороне. Правда, непонятно, каким образом нижегородский клуб компенсирует потерю Севикяна, который забивал чаще остальных игроков «Пари НН».

ЦСКА. Главный тренер – Владимир Федотов. Основное сочетание – 3-4-2-1

Владимир Федотов чуть ли не с первого матча зимних сборов определился с костяком и постепенно его наигрывал. Были вопросы по нескольким позициям, но постепенно они явно решились. Речь шла о возможном досрочном приезде Данила Кругового из «Зенита», но в итоге защитник остался в дубле сине-бело-голубых, настроении Аббосбека Файзуллаева после Кубка Азии и возможных трансферах. Итог: в феврале так и не пришли футболисты, которые могли бы сразу запрыгнуть в основу, поэтому обходиться тренер будет уже имеющимися футболистами.

Но есть несколько вариантов возможных перестановок. Например, Илья Агапов, который здорово провёл сборы, в официальных матчах может уступить место Келлвену. Ещё Федотов наверняка захочет найти место Саше Зделару, который тоже хорош. Что делать в таком случае? Двигать Ивана Облякова вперёд на место Аббоса или Виктора Давилы? Статус Файзуллаева, к слову, не до конца понятен. Он пропустил больше половины зимней подготовки, поэтому не совсем ясно, как быстро он войдёт в ритм.

«Рубин». Главный тренер – Рашид Рахимов. Основное сочетание – 5-3-2

«Рубин» тщательно скрывал свои зимние сочетания. Но очевидно: Рашид Рахимов вряд ли рискнёт глобально менять работающую систему. Ведь именно она затащила казанцев в топ-8 по итогам первой части сезона.

Клуб зимой не отпустил никого из лидеров, так что оборона вряд ли поменяется. Как и полузащита. Вариации возможны разве что в нападении, ведь тяжелую травму получил Никола Чумич, он пропустит оставшуюся часть сезона. При этом за серьёзные деньги, € 1,2 млн, был приобретен нападающий клуба «Мура» Дардан Шабанхаджай – точно не для того, чтобы сидеть на скамейке. Вероятно, он составит пару с Мирлиндом Даку впереди. А под ними будут действовать Валентин Вада, Лазар Ранджелович и Угочукву Иву – игроки, которые здорово зарекомендовали себя осенью.

«Крылья Советов». Главный тренер – Игорь Осинькин. Основное сочетание – 4-2-3-1

«Крылья» слабо изменились зимой. Сначала ушёл в «Локомотив», но до лета остался Никита Салтыков, в последние дни трансферного окна добавился нападающий Франко Ороско и свободным пришёл Кирилл Печенин. Понятно, что клуб не ставит перед собой глобальных задач, а нынешнего ресурса точно хватит, чтобы остаться в середине таблицы и потрепать нервы тем, кто за что-то борется.

Есть вопросы по основному вратарю – на сборах игровое время делили Богдан Овсянников и Иван Ломаев, однако пока приоритет вроде бы отдаётся второму. С обороной всё куда проще: по сравнению с осенью она вряд ли изменится.

Фернандо Костанца сыграет в опорной зоне вместе с Сергеем Бабкиным, который на сборах набрал форму и был хорош, а теперь готов наконец-то стать важным игроком «Крыльев». Выше, естественно, Бенхамин Гарре. Он, правда, может пропустить несколько первых матчей. Рядом – Салтыков и Роман Ежов. Фигура Амара Рахмановича более спорная. Есть Владимир Писарский и вышеупомянутый Ороско. Но пока оставляем боснийца – всё же осенью он был наиболее стабилен среди всех конкурентов.

«Спартак». Главный тренер – Гильермо Абаскаль. Основное сочетание – 4-4-2

«Спартак» чуть ли не ярче всех клубов РПЛ проявил себя в зимний период. При этом по времени готовился к весне меньше остальных. Зато забили 19 мячей за четыре последних матча сборов. Но в Москву вернулись вряд ли в хорошем настроении: полиция Дубая не пустила Квинси Промеса в самолёт, сейчас лидер красно-белых находится в ОАЭ. Вероятно, всё из-за уголовного дела в Нидерландах.

Осенью Гильермо Абаскаль экспериментировал со схемами – использовал 4-3-3 и 4-4-2. Но есть ощущение, что весной испанец остановится на втором варианте. Главное усиление клуба зимой – нападающий Манфред Угальде. Он уже покорил многих партнёров своей изобретательностью и скоростью, поэтому наверняка во второй половине сезона будет в основе.

Пару новичку должен был составить, естественно, Промес. Но теперь не исключено, что его позицию займёт Александр Соболев. Если бы не внезапный невылет голландца из ОАЭ, россиянин остался бы лишь опцией усиления со скамейки. И всё же, несмотря на ситуацию с Промесом, именно его мы видим в стартовом составе. И желаем всем клубам, чтобы нефутбольные дела не становились причиной кадровых проблем.

К полузащите. Один из лучших игроков осени Данил Пруцев, вероятно, образует связку с Кристофером Мартинсом. Антон Зиньковский и Хесус Медина, которому уже пора оправдывать свой трансфер, могут начать в основе. А в обороне всё ожидаемо. Разве что универсальный Роман Зобнин может неожиданно сыграть на месте Даниила Денисова. На сборах такая опция точно рассматривалась.

«Локомотив». Главный тренер – Михаил Галактионов. Основное сочетание – 4-2-3-1

Михаил Галактионов запутал многих во время зимних сборов. Предугадать, как будет выглядеть «Локомотив», почти невозможно. На 100% наверняка этого не понимает и сам главный тренер. У команды два новичка – защитник Жерзино Ньямси, который провёл несколько матчей и выглядел неплохо, плюс нападающий Саид Хамулич. Он не оставил внятного впечатления, но неужели будет конкурировать с Артёмом Дзюбой?

Вообще, сядет ли легендарный форвард в запас – главная интрига весны. На сборах он традиционно не был активен. Но это нормальная картина для последних лет. Всё лучшее Дзюба показывает в официальных матчах. А в товарняках блистал Тимур Сулейманов. Не исключено, что он станет основным нападающим в первых весенних встречах. Наир Тикнизян будет в атаке слева, а Сергей Пиняев, вероятно, перейдёт направо. Или вовсе сядет в запас. Ведь есть ещё Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

Интрига есть и в центре обороны: сразу ли Ньямси дадут шанс или подождут пару матчей, доверившись не самому надёжному сочетанию Евгений Морозов — Лукас Фассон?

«Динамо». Главный тренер – Марцел Личка. Основное сочетание – 4-2-3-1

«Динамо» – единственный топ-клуб, который зимой не сделал ни одного приобретения. Хотя Марцел Личка точно не был бы против укрепления состава. Но с учетом того, что тренер только к ноябрю интегрировал тех, кто пришёл в первой половине сезона, сохранить имеющийся ростер – уже большой плюс.

Тем более есть возможность для внутренних экспериментов. На сборах Личка посадил на скамейку Дмитрия Скопинцева – ключевого левого защитника осени. Якобы из-за плохой формы. Но, возможно, из-за желания игрока уйти в «Зенит». Там наигрывались Николас Маричал и Сергей Паршивлюк. Не исключено, что весну слева в обороне проведёт именно возрастной россиянин. В центре поля тоже интересно: есть три равноценных и качественных игрока – Луис Чавес, Диего Лаксальт и Даниил Фомин. Вероятно, последнего тренер отправит ближе к атаке, тем более в товарняках эффективность от таких действий была ощутима.

В нападении всегда может помочь Фёдор Смолов. Пока он не выглядит основной опцией, но по ходу сезона всё может измениться. Поэтому делаем ставку на Константина Тюкавина.

«Зенит». Главный тренер – Сергей Семак. Основное сочетание – 4-3-3

Сергей Семак на сборах определился с базовой схемой на весну: если все будут здоровы, команда использует 4-3-3. И здесь принципиальный вопрос только по двум зонам: центр обороны и левый фланг атаки. Сейчас у тренера есть четыре квалифицированных центральных защитника: Нино, Родригао, Страхиня Эракович и Нуралы Алип. Об этом мечтает любой тренер РПЛ. Но не стоит забывать про лимит. Если выпускать слева в атаке юного и талантливого Педро, который здорово проявил себя на сборах, значит, нужно безальтернативно ставить в центр Алипа. Скорее всего, в паре с Нино.

Но если выбрать надёжность и сделать ставку на Андрея Мостового, то выбор автоматически расширяется: Нино – Родригао, Нино – Эракович или Эракович – Родригао. Выглядит уже солиднее. Так или иначе, тренеру есть из кого выбирать. Да и проблемы с обороной, которые сопровождали команду осенью, весной уже вряд ли появятся.

«Краснодар». Главный тренер – Владимир Ивич. Основное сочетание – 4-3-3

На сборах стало понятно, что Владимир Ивич едва ли отойдёт от привычной ему схемы 4-3-3, которую уже год использует его команда. При этом приобретение Кевина Кастаньо точно добавит вариативности в полузащите. Колумбийца нельзя назвать чистым опорником, так что атаковать он тоже умеет. Тренер и вовсе назвал ценным качеством новичка последний пас. Не исключено, что с ним в составе «Краснодар» будет ситуативно перестраиваться и на 4-2-3-1 – ведь опуститься поглубже игрок тоже способен.

Интересно и в атаке. Джон Кордоба, который пропустит 19-й тур из-за дисквалификации, почти безальтернативен на позиции центрфорварда. Да, есть молодой Александр Кокшаров, но он, скорее всего, опция со скамейки. Что тоже, в общем-то, неплохо. Ещё зимой «Краснодар» заполучил флангового нападающего Виктора Са. Неизвестно, где он будет играть, ведь ни одной тренировки с командой ещё не провёл.