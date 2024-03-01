Орлов: Аршавин родился на болотах Ленинграда, а Кержаковы — где хорошие луга, сметана

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил талант экс-футболиста сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Аршавин родился на болотах Ленинграда. А Кержаковы — из Кингисеппа. Там хорошие луга, сметана. И Сашка вместе с Мишкой физически здоровые парни. Андрюха же маленький, щупленький. Я помню, Морозов кричал им с Кержом во время игры: «Не возвращайтесь назад — оставайтесь там, здесь и без вас справимся».

Андрюхе, я думаю, просто не повезло, что он физически не был сильнее. Поэтому и так мало отыграл в «Арсенале». Андрей физически оказался не готов к тому футболу. А по уму он №1. Лучший футболист России», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.