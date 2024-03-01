Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 27-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Завтра, 2 марта, матчем между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» стартует 27-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

2 марта:

«Ньюкасл Юнайтед» – «Вулверхэмптон» — 18:00 мск;

«Тоттенхэм Хотспур» – «Кристал Пэлас» — 18:00 мск;

«Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед» — 18:00 мск;

«Брентфорд» – «Челси» — 18:00 мск;

«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» — 18:00 мск;

«Фулхэм» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;

«Лутон Таун» – «Астон Вилла» — 20:30 мск.

3 марта:

«Бёрнли» — «Борнмут» — 16:00 мск;

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 18:30 мск.

4 марта:

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» — 23:00 мск.

На текущий момент турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль», набравший 60 очков в 26 играх. Второе место занимает «Манчестер Сити», заработавший 59 очков. На третьей строчке расположился «Арсенал», который набрал 58 очков.