Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ

Ибрагимович сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ.

«Серия А буксует и не поспевает за английским футболом. Она уступает ему несколько лет», — приводит слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Материалы по теме
Ибрагимович: находясь в руководстве клуба, важно понимать, кто ваш друг, а кто нет

Ибрагимович играет в футбол на пляже в Майами:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android