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Ещенко: удивляюсь, что у «Спартака» какие-то проблемы с полем

Ещенко: удивляюсь, что у «Спартака» какие-то проблемы с полем
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на проблемы домашней арены красно-белых «Лукойл Арены».

«Не могу понять, почему с полем у «Спартака» что-то случилось. Всегда были хорошие работники, успевали всё вовремя сделать. Газон всегда был хорошим. Удивляюсь, что сейчас какие-то проблемы с газоном. Может, уже бывших работников поувольняли. Обидно, ведь домашние матчи надо играть», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» на своей арене.

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