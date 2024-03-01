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Журналист De Telegraaf: болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму

Журналист De Telegraaf: болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму
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Нидерландский журналист Ерун Каптейнс, работающий в издании De Telegraaf, поделился мнением о ситуации с задержанием нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Задержание Промеса стало главной новостью в медиа. Людям интересно, смогут ли привезти его в Нидерланды для отбывание тюремного заключения. Местные болельщики хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму», — приводит слова Каптейнса Metaratings.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Также ранее появилась информация, что Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии.

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