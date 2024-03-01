«Динамо» — самая молодая команда РПЛ, «Урал» и «Факел» — самые возрастные

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Согласно отчёту Российской Премьер-Лиги по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024, московское «Динамо» является самой молодой командой чемпионата России по среднему возрасту, который составляет 20,3 года. В свою очередь, «Урал» и «Факел» — наиболее возрастные команды РПЛ (26,9 лет).

Полный список команд РПЛ по среднему возрасту (от младших к старшим):

1. «Динамо» — 20,3;

2. «Спартак» — 21;

3. «Краснодар» — 21;

4. «Локомотив» — 21,1;

5. ПФК ЦСКА — 21,3:

6. «Балтика» — 21,6;

7. «Зенит» — 21,7;

8. «Ростов» — 22,4;

9. «Крылья Советов» — 23;

10. «Ахмат» — 23,7;

11. «Пари НН» — 23,7;

12. «Оренбург» — 23,8;

13. «Сочи» — 24,4;

14. «Рубин» — 26;

15. «Урал» — 26,9;

16. «Факел» — 26,9.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место.