«Динамо» — самая молодая команда РПЛ, «Урал» и «Факел» — самые возрастные

Согласно отчёту Российской Премьер-Лиги по итогам второго регистрационного периода кампании-2023/2024, московское «Динамо» является самой молодой командой чемпионата России по среднему возрасту, который составляет 20,3 года. В свою очередь, «Урал» и «Факел» — наиболее возрастные команды РПЛ (26,9 лет).
Полный список команд РПЛ по среднему возрасту (от младших к старшим):
1. «Динамо» — 20,3;
2. «Спартак» — 21;
3. «Краснодар» — 21;
4. «Локомотив» — 21,1;
5. ПФК ЦСКА — 21,3:
6. «Балтика» — 21,6;
7. «Зенит» — 21,7;
8. «Ростов» — 22,4;
9. «Крылья Советов» — 23;
10. «Ахмат» — 23,7;
11. «Пари НН» — 23,7;
12. «Оренбург» — 23,8;
13. «Сочи» — 24,4;
14. «Рубин» — 26;
15. «Урал» — 26,9;
16. «Факел» — 26,9.
После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место.