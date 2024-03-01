«Реал» не устраивает цена, установленная «Баварией» за трансфер Дэвиса — Bild

Руководство «Баварии» приняло решение, что мюнхенский клуб готов расстаться с 23-летним левым защитником Альфонсо Дэвисом только за сумму в € 70 млн. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мадридский «Реал», на протяжении последних месяцев активно интересующийся канадским футболистом, не готов платить за него назначенную цену. «Сливочные» намерены начать переговорный процесс с «Баварией» с предложения в € 30-35 млн. Максимальная цена, которую готов предложить «королевский» клуб, составляется € 40 млн.

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Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.