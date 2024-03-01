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Стало известно, при каких условиях «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом

Стало известно, при каких условиях «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом
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Московский «Спартак» может расторгнуть трудовое соглашение с нападающим Квинси Промесом в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в его контракте. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый ситуаций.

Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.

Если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.

Под это соглашение относятся приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также такое нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.

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