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Переговоры «Челси» с хавбеком Галлахером по новому контракту зашли в тупик — Sky Sports

Переговоры «Челси» с хавбеком Галлахером по новому контракту зашли в тупик — Sky Sports
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Руководство «Челси» и представители атакующего полузащитника лондонского клуба Конора Галлахера не смогли прийти к соглашению относительно условий пролонгации контракта с 24-летним футболистом, который истекает летом 2025 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, несмотря на то, что переговоры между сторонами зашли в тупик, английский полузащитник полон решимости доказать руководству и тренерскому штабу «Челси», что он заслуживает место в составе команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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