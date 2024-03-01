Переговоры «Челси» с хавбеком Галлахером по новому контракту зашли в тупик — Sky Sports

Руководство «Челси» и представители атакующего полузащитника лондонского клуба Конора Галлахера не смогли прийти к соглашению относительно условий пролонгации контракта с 24-летним футболистом, который истекает летом 2025 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, несмотря на то, что переговоры между сторонами зашли в тупик, английский полузащитник полон решимости доказать руководству и тренерскому штабу «Челси», что он заслуживает место в составе команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.