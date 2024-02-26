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«Арсенал» готов сразиться за подписание Галлахера с «Тоттенхэмом»

«Арсенал» готов сразиться за подписание Галлахера с «Тоттенхэмом»
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«Арсенал» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Челси» Конора Галлахера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «канониры» будут готовы сразиться за приобретение 24-летнего хавбека с «Тоттенхэмом» в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «синих» на данный момент не приняло решение о будущем своего футболиста.

Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

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