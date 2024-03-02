Энрике ответил, почему заменил Мбаппе в перерыве матча между «ПСЖ» и «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, почему заменил форварда Килиана Мбаппе в перерыве матча с «Монако».

«Я в футболе довольно долгое время, вы должны знать, что в таком клубе всё важно. Рано или поздно мы будем играть без Мбаппе, нам придётся заполучить привык к этому», — приводит слова журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: