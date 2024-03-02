Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике ответил, почему заменил Мбаппе в перерыве матча между «ПСЖ» и «Монако»

Энрике ответил, почему заменил Мбаппе в перерыве матча между «ПСЖ» и «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, почему заменил форварда Килиана Мбаппе в перерыве матча с «Монако».

«Я в футболе довольно долгое время, вы должны знать, что в таком клубе всё важно. Рано или поздно мы будем играть без Мбаппе, нам придётся заполучить привык к этому», — приводит слова журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Материалы по теме
Как обидно Головин не забил «ПСЖ»! «Монако» сдержал Мбаппе, но победить чемпиона не вышло
Как обидно Головин не забил «ПСЖ»! «Монако» сдержал Мбаппе, но победить чемпиона не вышло

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android