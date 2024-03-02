Энрике не изменил отношения к Мбаппе после его решения покинуть «ПСЖ» — журналист Саломон

Между главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике и нападающим французского гранда Килианом Мбаппе не возникло каких-либо разногласий после того, как футболист сообщил испанскому специалисту о решении покинуть парижский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Бруно Саломон в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что отношения Энрике и Мбаппе стали напряжёнными после объявления француза о своём уходе. Подчёркивалось, что именно по этой причине испанский специалист производил замену Мбаппе по ходу двух последних матчей «ПСЖ», хотя до этого 25-летний нападающий, как правило, проводил на поле все 90 минут.

Однако источник утверждает, что данные замены были сделаны исключительно по игровым причинам.

Напомним, ранее появлялись сообщения, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», к которому присоединится летом 2024 года.