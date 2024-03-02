Потенциальный спортдир «Юнайтед» Эшуорт провёл встречу с Грэмом Поттером — The Sun

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт, который, по последней информации, близок к тому, чтобы занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», провёл встречу с экс-тренером «Челси» и «Брайтона» Грэмом Поттером. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, британский миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся новым совладельцем «красных дьяволов», рассматривает Поттера в качестве основной кандидатуры на замену нидерландскому специалисту Эрику тен Хагу, возглавляющему «Манчестер Юнайтед» в данный момент.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» ведут переговоры о сумме компенсации для «сорок» за уход Эшуорта из клуба. По последним данным, размер запрашиваемой компенсации составляет € 25 млн.