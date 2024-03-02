Захарян выйдет в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Севильей»

Сегодня, 2 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Севилья» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд. Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут.

«Севилья»: Нюланд, Навас, Баде, Рамос, Салас, Педроса, Межбри, Сумаре, Торрес, Ромеро, Эн-Несири.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Тирни, Оласагасти, Субименди, Туррьентес, Захарян, Садик, Силва.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 26 туров чемпионата Испании «Севилья» набрала 24 очка и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Ла Лиге «Реал Сосьедад» заработал 40 очков и расположился на седьмой строчке.