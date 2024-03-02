ЦСКА — «Оренбург»: Тамерлан Мусаев вывел армейцев вперёд

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Армейцы открыли счёт. Встреча проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд.

Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тогда ЦСКА одержал домашнюю победу со счётом 3:1. В 6-м туре РПЛ-2023/2024 армейцы и оренбуржцы сыграли вничью — 1:1.

ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 играх. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.