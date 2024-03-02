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ЦСКА — «Оренбург»: Тамерлан Мусаев вывел армейцев вперёд

ЦСКА — «Оренбург»: Тамерлан Мусаев вывел армейцев вперёд
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Армейцы открыли счёт. Встреча проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'    

На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел армейцев вперёд.

Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тогда ЦСКА одержал домашнюю победу со счётом 3:1. В 6-м туре РПЛ-2023/2024 армейцы и оренбуржцы сыграли вничью — 1:1.

ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 играх. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.

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