«Краснодар» — «Рубин»: Олусегун вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте встречи вингер Олакунле Олусегун вывел «Краснодар» вперёд.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Джон Кордоба и вингер Олакунле Олусегун.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 28 очков и расположился на седьмой строчке.