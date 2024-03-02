Федотов рассказал, чего ЦСКА не хватило для победы над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча 2 марта прошла в Москве и закончилась со счётом 1:1.

«Соперник очень плотно играл, позиционно оборонялся. Тем не менее мы раскачивали игру и создавали моменты. Нам не хватало реализации, скорости в атакующих действиях. Но мы все равно контролировали ход поединка и уверенно забили гол. Это футбол, здесь нам нет времени унывать. Чемпионат возобновился, так что готовимся к следующему поединку. Мы настраивались на победу и были к ней близки, но не получилось. Значит сделаем это в следующем матче.

Почему команда нередко пропускает в концовках? Сложно ответить на этот вопрос. Я бы не говорил, что сегодня мы потеряли концентрацию — заброс соперника получился точным и неожиданным», – приводит слова Федотова пресс-служба команды.