У новичка ЦСКА был дебют мечты. Но «Оренбург» чудо-голом в добавленное время всё испортил

ЦСКА и «Оренбург» провели первую встречу в весенней части РПЛ-2023/2024. Оба клуба решают свои задачи: армейцы борются за место в топ-3, а оренбуржцы – за выживание. Так что борьба за очки развернулась серьёзная.

И ЦСКА, и «Оренбург» вышли почти в оптимальных составах. У армейцев встречу пропускали Саша Зделар (перебор жёлтых) и Максим Мухин (травма). У «Оренбурга» из-за повреждения отсутствовал Томас Муро (после перехода почти и не играл). Так что больших проблем с выбором у Владимира Федотова и Давида Деограсии не было. Хотя составы угадать было легко. Главная радость для ЦСКА – первый выход в сезоне РПЛ защитника Игоря Дивеева. А «Оренбург» сохранил всех лидеров, в том числе Лукаса Веру.

На старте встречи гости больше владели мячом. ЦСКА будто присматривался к «Оренбургу», надеясь наказать их в быстрых атаках. Тем более сейчас основная тройка армейцев в атаке – Аббосбек Файзуллаев, Фёдор Чалов и Виктор Давила – скоростные и техничные футболисты. Но моментов мы не видели ни от одной, ни от другой команды. Периодические удары со средней дистанции не создавали больших проблем Николаю Сысуеву и Игорю Акинфееву. Хотя в середине тайма после ошибки защиты «Оренбурга» Давила опасно пробил рядом с девяткой. Спустя где-то 15-20 минут ЦСКА перехватил инициативу, но чего-то опасного хозяева не создали. С учётом неплохого футбола от армейцев на сборах, такая невнятная игра немного удивляла.

Второй тайм стартовал с неплохого момента у «Оренбурга». Новичок Хорди Томпсон пробил по воротам Акинфеева после паса от Мансильи, но капитан ЦСКА не испытал проблем с этим ударом. Вообще, стартовые 15 минут тайма напомнили начало первой половины. «Оренбург» был чуть активнее, создал пару моментов, но на этом всё. Действительно опасный эпизод в исполнении ЦСКА случился на 66-й минуте: Милан Гаич пробил со штрафного в штангу ворот «Оренбурга».

ЦСКА во второй половине тайма владел инициативой и пытался найти шанс. И счастье пришло к армейцам на 81-й минуте. Когда казалось, что дело идёт к нулевой ничьей, ЦСКА разыграл мини-комбинацию. Заболотный получил мяч в штрафной от Гаича, скинул новичку Тамерлану Мусаеву (вышел на поле на 67-й минуте), а тот разобрался с защитой «Оренбурга» и пробил в ближний угол. Сысуев не достал мяч – 1:0! Классный дебют для экс-форварда «Балтики», игравшего в академии ЦСКА в 2014-2015 годах.

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В концовке встречи «Оренбург» предпринял попытки отыграться, но оборона ЦСКА справлялась без проблем. До 90+4-й минуты… «Оренбург» исполнил штрафной, после которого мяч получил Дмитрий Воробьёв, в касание скинувший его на Матиаса Переса. И аргентинский защитник также в одно касание пробил под перекладину ворот Акинфеева. Удивительный и шокирующий исход! Но какой красивый гол. Он точно будет претендовать на лучший в туре. Хотя в пропущенном мяче отчасти есть вина Акинфеева, выбравшего не лучшую позицию.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Армейцы потеряли два очка в концовке, усложнив себе задачу по борьбе за топ-3. Классическая болезнь команды Федотова – пропущенные мячи в финальной части встреч. Пора с этим что-то делать. «Оренбург» же заработал важнейшее очко в борьбе за выживание. Команда Деограсии не выглядела как аутсайдер во встрече с ЦСКА. Так что если оренбуржцы сыграют так и в других матчах – шансы остаться в РПЛ велики.