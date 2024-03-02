В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 90-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов сделал счёт 1:1.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Джон Кордоба и вингер Олакунле Олусегун.
После 19 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 28 очков и расположился на седьмой строчке.
- 2 марта 2024
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