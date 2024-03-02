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Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Унион» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Унион» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Кристианом Дингертом. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 41'     0:2 Матсен – 90'    

На 41-й минуте отличился полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми. Ему ассистировал нападающий Никлас Фюллькруг. На 90-й минуте окончательный результат установил защитник «Боруссии» Ян Матсен.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 24 матча. «Унион» находится на 14-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61), который пока что провёл 23 игры.

Турнирная таблица Бундеслиги
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