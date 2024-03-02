Владимир Ивич: тяжело играть против команды, у которой 10 человек стоят за линией мяча

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал игру своей команды в матче с «Рубином» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Футбол — это игра, в которой нужно играть до последней секунды. И сегодня в последний момент мы, к сожалению, потеряли концентрацию. Игрок соперника остался один, к сожалению. Мы знали, что «Рубин» силен в стандартных положениях. И казанцы имели преимущество в этом аспекте. Сейчас нам остается думать о следующей игре. То, что сегодня произошло, конечно, неприятно. Но нужно продолжать играть.

Не сказать, что у нас в защите были проблемы. Со стороны соперника я не помню опасных моментов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника, но тяжело играть против команды, у которой десять человек стоят за линией мяча», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.