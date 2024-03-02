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Андрей Фёдоров: на 25-й минуте я сказал: если «Краснодар» не забьёт, будет ничья

Андрей Фёдоров: на 25-й минуте я сказал: если «Краснодар» не забьёт, будет ничья
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Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским клубом и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

«Мы сейчас на сборах с «Рубином-2» с тренером сидели, смотрели матч. И на 25 минуте я сказал: если «Краснодар» не забьет, мы сыграем вничью. Потому что «Рубин» очень хорошо оборонялся, но были позиционные ошибки. Понятно было, что «Краснодар» будет играть на победу, будет бежать вперед, но почему-то была уверенность, что «Рубин» забьет. Так и получилось. «Краснодар» не бросил играть в последние 10 минут, они оказывали такое же давление. Где-то, может, не доходило до опасных моментов, но все время играли вверху. «Краснодар» же тоже забил после ошибки «Рубина», если бы не этот гол, может, счет был бы 0:0.

«Краснодар» сегодня похож на «Краснодар» до перерыва? Давайте не будем сравнивать. Потому что не было Черникова, Кордобы. Сегодня не было замен, которые бы освежали игру. Может быть, даже не хватило Черникова, такого лидера, и того же Кордобы, который может создать момент и забить. Это сыграло на руку «Рубину», – цитирует Фёдорова Metaratings.

Сегодня, 2 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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