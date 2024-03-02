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Андрей Ещенко: «Спартак» не проиграл «Зениту» — уже хорошо

Андрей Ещенко: «Спартак» не проиграл «Зениту» — уже хорошо
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о ничейном результате в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Результат матча «Зенит» — «Спартак» закономерен. Хлусевич молодец — спас в начале матча. Первые минуты «Зенит» давил. Во втором тайме у «Спартака» было больше моментов, чтобы забить. Игнатов молодец, имел несколько моментов. То, что «Спартак» не проиграл «Зениту» — уже хорошо», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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