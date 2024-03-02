«Спартак» прервал рекордную голевую серию «Зенита» в РПЛ

Московский «Спартак» прервал рекордную голевую серию «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports. До сегодняшнего матча питерцы забивали в 25 матчах РПЛ подряд и в 58 домашних играх подряд. Обе серии были рекордными в истории чемпионатов России.

Напомним, сегодня, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.