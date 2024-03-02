Хлусевич: Угальде — мобильный игрок, двигается и перекрывает много зон

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о дебюте нападающего красно-белых Манфреда Угальде в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«Угальде – очень мобильный игрок, поэтому он очень много двигается и перекрывает много зон. У него очень много хороших качеств, мы все это видели, он хорошо отыграл этот матч. Поэтому сезон покажет», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.