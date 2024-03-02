«Спартак» давно не был так хорош в Петербурге! Разрушил кучу уверенных ставок на «Зенит»

Матч «Зенита» со «Спартаком», который ждали всю зиму, разочаровал отсутствием голов. Действующий чемпион упустил возможность догнать в таблице лидера РПЛ «Краснодар».

Перед «дерби двух столиц» было много вопросов, на которые должна была ответить игра. Как «Спартак» справится без Гильермо Абаскаля на стадионе? Кем испанский тренер заменит не вернувшегося до сих пор в Россию Квинси Промеса? Насколько хороши новые легионеры команд – Угальде из «Спартака» и Нино, Артур и Педро из «Зенита». Кстати, и костариканец, и два из трёх зенитовских бразильца (кроме 18-летнего вингера) вышли в основе. А у красно-белых пару Угальде в линии нападения составил всё-таки Соболев: Абаскаль сохранил схему 4-4-2.

В первом официальном матче после зимнего перерыва, наверное, не стоило ждать ураганного темпа даже от «Зенита» со «Спартаком». Поначалу хозяева владели мячом около 70% времени, а попытки красно-белых оказывать давление парой форвардов разбивали за счёт движения своего опорника Барриоса – колумбиец становился третьим центральным при розыгрыше. «Зенит» хорошо комбинировал группой игроков и выводил мяч на фланги, где создавал свободное пространство. Но первый момент был создан только спустя 10 минут. Один новичок сине-бело-голубых Артур заработал штрафной, а другой, Нино, вынудил Дуарте в верховой борьбе срезать мяч в собственные ворота. «Зениту» не хватило каких-то сантиметров для гола. «Спартак» спас Хлусевич, вынесший мяч с линии ворот.

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Показалось, что ещё чуть-чуть и «Зенит» дожмёт «Спартак», однако красно-белые сумели улучшить владение и на какой-то отрезок посадить хозяев на их половину поля. Команда Сергея Семака в очень рискованной манере выходила от своих ворот через пас под прессингом москвичей. Контратаки у петербуржцев не получались, так как гости успешно накрывали соперника в таких ситуациях. Даже Вендел (лучший по умению вытаскивать мяч под давлением) и голкипер Адамов допускали потери, которые вполне могли завершиться голом «Спартака».

В итоге первый тайм команда Абаскаля не проиграла. А по ударам даже выиграла – 4:2. Впрочем, единственный удар в створ нанёс зенитовец Артур, и это был супермомент у «Зенита» незадолго до перерыва. Невысокий бразилец показал, как здорово умеет выбирать позицию и бить головой (так он не единожды забивал в «Палмейрасе»), а Максименко сотворил очень непростой и эффектный сейв.

В начале второго тайма в центре внимания находился Угальде. Костариканец делал всё, чтобы доказать, что за него не зря заплатили € 13 млн. Манфред едва не забил, нанеся хороший удар в дальний нижний угол из-под Нино – мяч пролетел совсем рядом со штангой. Вскоре после этого Угальде заработал опасный штрафной. «Зениту» же по-прежнему недоставало скорости. Ни рискованный розыгрыш у своих ворот, который должен был обеспечить команде Семака пространство, ни позиционные атаки не помогали сине-бело-голубым разогнаться. Абаскаль не зря сделал акцент на работу над обороной на сборах.

До середины второго тайма замен не было. В случае «Спартака» это означало, что тренерский штаб, который заменял улетевшего в Москву Абаскаля, доволен ходом игры. Семак тоже не спешил с перестановками, но после часа матча стал готовить Караваева и Педро. 18-летний бразилец вышел на привычный для себя левый край, а Мостовой переместился направо. У «Спартака» же первым ушёл отдыхать Соболев. Александр был очень недоволен своей заменой: гневно всплеснул руками, не стал «давать пять» Игнатову и сразу отправился в раздевалку.

«Зенит», собрав на «дерби двух столиц» 50+ тыс. зрителей, не смог порадовать своих болельщиков даже каким-то подобием финального штурма. Хозяева часто ошибались в переходных фазах, непривычно много брака было у Вендела. Разве что Педро запомнился парой крутых проходов. «Спартак» имел шансы победить, опасно били Зиньковский, Бабич и особенно Игнатов. Вот это была бы развязка, попади Михаил на на 90+5-й минуте в цель! Но и ничья для красно-белых сродни победе, учитывая, как они играют в Санкт-Петербурге с 2012 года. «Спартак» в два раза превзошёл «Зенит» по статистике ударов – 12:6 (в створ – 3:2, из штрафной – 5:5).