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Игрок «Краснодара» Виктор Са — о дебюте в РПЛ: мне ещё нужно время для адаптации

Игрок «Краснодара» Виктор Са — о дебюте в РПЛ: мне ещё нужно время для адаптации
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился эмоциями от своего дебюта в составе «быков» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). Напомним, бразильский футболист появился на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Олусегун – 36'     1:1 Ашурматов – 90'    

«Счастлив, что мой дебют за команду состоялся. Новая лига для меня. Естественно, мне ещё нужно несколько матчей, чтобы понять, как здесь всё работает. Здесь хорошее качество игры, физически достаточно тяжело. Мне ещё нужно время для адаптации. Сегодня было не так легко, как хотелось бы. Но будем работать усерднее, чтобы лучше сыграть в следующем матче», — приводит слова Са «Матч ТВ».

Напомним, южане объявили о переходе нападающего из «Ботафого» 22 февраля текущего года. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.

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