Бубнов — о Соболеве: вообще нулевой, ничего не сделал в матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) и отметил, что красно-белые выбрали правильную тактику.

«У «Спартака» Угальде оставил неплохое впечатление, во всяком случае он лучше выглядел, чем Соболев. Соболева тоже можно было раньше поменять на Игнатова. Вообще нулевой, ничего не сделал. А вот тактику «Спартак» выбрал единственно правильную на этот матч.

Применили прессинг, практически по всему полю не стеснялись поддавливать. Это не позволяло «Зениту» быстро развивать атаки, да ещё и пару раз получилось перед чужой штрафной мяч отобрать, хотя моментами не смогли воспользоваться», — приводит слова Бубнова Sportbox.