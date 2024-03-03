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Бубнов — о Соболеве: вообще нулевой, ничего не сделал в матче с «Зенитом»

Бубнов — о Соболеве: вообще нулевой, ничего не сделал в матче с «Зенитом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) и отметил, что красно-белые выбрали правильную тактику.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«У «Спартака» Угальде оставил неплохое впечатление, во всяком случае он лучше выглядел, чем Соболев. Соболева тоже можно было раньше поменять на Игнатова. Вообще нулевой, ничего не сделал. А вот тактику «Спартак» выбрал единственно правильную на этот матч.

Применили прессинг, практически по всему полю не стеснялись поддавливать. Это не позволяло «Зениту» быстро развивать атаки, да ещё и пару раз получилось перед чужой штрафной мяч отобрать, хотя моментами не смогли воспользоваться», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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