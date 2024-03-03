Игрок «Оренбурга» Хотулёв: мы качественно оборонялись и заслужили ничью с ЦСКА

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1), в котором оренбургская команда смогла отыграться на последних минутах встречи.

«Я очень надеюсь, что эта ничья даст нам хороший импульс. ЦСКА играл дома, это хорошая по уровню команда. Но мы качественно оборонялись, поэтому ничью точно заслужили. Счёт по игре. Было бы обидно, если бы уступили 0:1», — приводит слова Хотулёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ красно-синие заработали 29 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Оренбург» проведёт матч с «Балтикой», который состоится 10 марта в 14:00 мск.