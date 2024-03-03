Игрок «Оренбурга» Воробьёв: не считаю ничью с ЦСКА неожиданностью, она закономерна

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1), в котором оренбургская команда смогла отыграться на последних минутах встречи.

«Не считаю эту ничью неожиданной. Мы играли неплохо. Все ребята старались, действовали, как единое целое. Футбольный бог наградил нас в конце матча голом. Получилась боевая ничья. И она закономерная.

Насколько сложно игра далась физически? Бежалось нормально, хотя всё равно было тяжеловато. Но все терпели, работали. И набрали одно очко. Если нас хватило на 90 минут, значит, кондиции практически оптимальные», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ красно-синие заработали 29 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Оренбург» проведёт матч с «Балтикой», который состоится 10 марта в 14:00 мск.

В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.