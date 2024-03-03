Защитник «Оренбурга» Адамов: мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов считает, что его команда способна улучшить своё положение в турнирной таблице.

«На сборах мы поработали хорошо, наигрывали связки. Думаю, что с каждой игрой будем прибавлять. Мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице. Впереди две домашние игры. Считаю, что должны набрать часть очков», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В следующем туре «Оренбург» проведёт матч с «Балтикой», который состоится 10 марта в 14:00 мск.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.