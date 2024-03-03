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Хомуха: очень обидная ничья с «Оренбургом», надо делать задел и доводить матч до победы

Хомуха: очень обидная ничья с «Оренбургом», надо делать задел и доводить матч до победы
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие играли с «Оренбургом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«ЦСКА потерял очки в добавленное время в матче с «Оренбургом», очень обидно. ЦСКА нужно реализовывать моменты, которые создаются, и к финальному свистку подходить с запасом, раз не хватает одного мяча. В такой пограничной ситуации команда уступает или же соперник сравнивает счёт. Поэтому надо делать задел и спокойно доводить матч до итогового положительного результата», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ красно-синие заработали 29 очков и располагаются на седьмой строчке.

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