Мансилья: грустно от результатов «Оренбурга», но у нас есть силы, чтобы исправить ситуацию

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья дал комментарий после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды сыграли вничью — 1:1.

«Ничья для нас хороший результат против такой команды. Результат дался тяжело. Мы находимся внизу турнирной таблицы, но будем бороться со всеми за очки. Конечно, грустно от результатов. В том году мы выступили гораздо лучше. Но у нас есть силы, чтобы исправить ситуацию. Всё будет хорошо.

Сборы прошли отлично, мы хорошо поработали. Это были длинные сборы, но было время на подготовку», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча состоялась вчера, 2 марта. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.