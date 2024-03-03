Возлюбленная Роналду Джорджина ответила на вопрос, когда португалец закончит карьеру

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ответила на вопрос, когда 39-летний футболист завершит профессиональную карьеру.

«Возможно, ещё год. После этого — конец. Но, может быть, и два года, я не знаю точно», — приводит слова Родригес Goal.com.

Напомним, ранее Роналду не смог дать точного ответа, когда закончит карьеру.

С января 2023 года португальский футболист выступает за саудовский «Аль-Наср». За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.