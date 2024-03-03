Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возлюбленная Роналду Джорджина ответила на вопрос, когда португалец закончит карьеру

Возлюбленная Роналду Джорджина ответила на вопрос, когда португалец закончит карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ответила на вопрос, когда 39-летний футболист завершит профессиональную карьеру.

«Возможно, ещё год. После этого — конец. Но, может быть, и два года, я не знаю точно», — приводит слова Родригес Goal.com.

Напомним, ранее Роналду не смог дать точного ответа, когда закончит карьеру.

С января 2023 года португальский футболист выступает за саудовский «Аль-Наср». За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Фото
Девушка Роналду выступила в необычном платье c фамилией игрока на Неделе моды в Париже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android