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«Пари НН»: Терминатор в ролике «Факела» не «дохрустел»

«Пари НН»: Терминатор в ролике «Факела» не «дохрустел»
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Пресс-служба клуба «Пари Нижний Новгород» отреагировала на ничейный результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Ну, как будто бы и без победителя. Терминатор в ролике соперника не «дохрустел», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале нижегородского клуба.

Также к этому посту прикреплена фотография известного американского актёра Джейсона Стэйтема, который жмёт руку Терминатору на фоне стадиона «Нижний Новгород». Вероятно, Стэйтем — отсылка к капитану «Пари НН» Кириллу Гоцуку, который забил единственный мяч хозяев в прошедшем матче.

Ранее пресс-служба «Факела» опубликовала видеоанонс к этому матчу, в котором главную роль сыграл новичок команды Райан Сенхаджи. В этом видеоролике француз сканировал картонную фигуру Гоцука и выявил, что она не опасна.

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