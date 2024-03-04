Макаров: можно ли сказать, что «Динамо» в чемпионской гонке? Надеюсь, что да

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос о том, благодаря чему бело-голубые обыграли «Локомотив» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о сборах команды зимой.

«Какие главные слагаемые этой победы? Характер и игра друг за друга. Это показало, что мы команда. Как бы ни было тяжело, но мы команда.

Зимние сборы у «Динамо» отличались от того, что было дальше? Они были направлены на физическое состояние и тактику команды. Мы очень много бегали и много отрабатывали тактику. Думаю, что тренер сейчас доволен, что мы смогли перенести на сезон то, что отрабатывали на сборах.

Можно ли сказать, что «Динамо» в чемпионской гонке? Надеюсь, что да», — сказал Макаров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.