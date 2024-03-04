Мбаппе подозревает «ПСЖ» в сливе информации о его уходе из клуба — L'Équipe

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подозревает, что утечка информации о его уходе была организована самими парижанами, сообщает Footmercato со ссылкой на L'Équipe.

Отмечается, что у Мбаппе возникло ощущение, что клуб не сдержал своего слова, поскольку он хотел объявить о своём уходе по-другому. Килиан Мбаппе не понимал этих методов до начала важных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечается, сейчас напряжённость между сторонами усиливается.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно и вероятнее всего продолжит карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и 7 результативных передач.

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