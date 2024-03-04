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Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ — NRC.nl

Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ — NRC.nl
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ, сообщает NRC.nl.

По данным источника, Промес может быть экстрадирован в Нидерланды. Однако, в воскресенье прокуратура не сообщила о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию игрока.

Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией 29 февраля, на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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