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Форвард «Локомотива» Сарвели: надеюсь, моя проблема с игровым временем изменится

Форвард «Локомотива» Сарвели: надеюсь, моя проблема с игровым временем изменится
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2), а также высказался о своём игровом времени. Напомним, в игре с бело-голубыми форвард появился на поле на 76-й минуте и стал автором результативной передачи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Мы отлично провели сборы. На 100% были готовы к матчу с «Динамо», но что-то пошло не так. Я надеюсь, что моя проблема с игровым временем в «Локомотиве» изменится. Буду стараться, чтобы это изменилось», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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