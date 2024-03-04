Форвард «Локомотива» Сарвели: надеюсь, моя проблема с игровым временем изменится

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2), а также высказался о своём игровом времени. Напомним, в игре с бело-голубыми форвард появился на поле на 76-й минуте и стал автором результативной передачи.

«Мы отлично провели сборы. На 100% были готовы к матчу с «Динамо», но что-то пошло не так. Я надеюсь, что моя проблема с игровым временем в «Локомотиве» изменится. Буду стараться, чтобы это изменилось», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.