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В прокуратуре Амстердама заявили, что не располагают информацией о домашнем аресте Промеса

В прокуратуре Амстердама заявили, что не располагают информацией о домашнем аресте Промеса
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Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что не располагает информацией о домашнем аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Вам следует спросить у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Сообщалось, что нападающий может быть экстрадирован в Нидерланды. Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

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