«С ним очень легко». Главный тренер «Сочи» Морено вспомнил работу с Месси в «Барселоне»

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес поделился воспоминаниями о работе с Лионелем Месси в «Барселоне».

«Лео ― пример для всех. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. С ним очень легко работать. При этом он абсолютно обычный человек, приземлённый. Но великий профессионал. Работа с ним ― потрясающий этап», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Последним местом работы испанца была местная «Гранада». Ранее он возглавлял французский «Монако» и работал ассистентом тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, специалист входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.