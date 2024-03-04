Голкипер «Краснодара» Сафонов: хочется спросить Лунёва, каково это — играть в еврокубках

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с вратарём «Карабаха» Андреем Лунёвым за место в основном составе сборной России. Напомним, оба игрока попали в расширенный список национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор, во время которого будут сыграны товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Мы с Андреем в хороших отношениях, буду рад его увидеть в сборной. Хочется спросить его, каково это — играть в еврокубках. Знаю, что он хорошо выступает в Лиге Европы. Готов ли он конкурировать за место в сборной? Посмотрим, всё будет видно на тренировках, кто и как готов. Наверное, уже на сборах решится, кто займёт место в воротах», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Эта встреча состоится 25 марта.