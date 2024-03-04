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Тухель — о шансах «Баварии» на победу в турнирах: разговоры о титулах не приносят титулов

Тухель — о шансах «Баварии» на победу в турнирах: разговоры о титулах не приносят титулов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Лацио» высказался о шансах клуба закончить нынешний сезон с каким-либо трофеем.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Разговоры о титулах не приносят титулов. Нам нужно хорошо тренироваться сегодня и хорошо играть завтра. У нас есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. Нам определённо нужен стадион, полный эмоций. Мы должны передать эти эмоции трибунам. Нам нужно выступить на высшем уровне», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта. Игра пройдёт на «Альянц Арене». В первой встрече победу одержал римский клуб (1:0).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

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