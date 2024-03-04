Мюллер: пройти дальше в Лиге чемпионов — решаемая задача для «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». В первой игре мюнхенцы уступили со счётом 0:1.

«Уже две с половиной недели я думаю о предстоящей домашней игре с «Лацио». Это не пустая фраза, когда я говорю, что вечера Лиги чемпионов дома в Мюнхене были и всегда остаются чем-то особенным. До того как я стал игроком, я был болельщиком. В эти вечера, когда в решающих матчах на выбывание всё поставлено на карту, это напряжение ощущалось всеми – независимо от того, болельщик вы или игрок. Мы уступаем сопернику в один мяч. Мы это знаем, но это выполнимая задача. Нам важно будет оставаться дисциплинированными, несмотря на желание действовать во что бы то ни стало», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта. Игра пройдёт на «Альянц Арене».