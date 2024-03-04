Юрист Князев: вероятен исход, что Промес отделается в ОАЭ штрафом

Юрист Андрей Князев прокомментировал информацию о том, что нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который был задержан полицией ОАЭ, 5 марта могут отпустить на свободу.

«Очень вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом. За неумышленное преступление, если человек никого не покалечил, выплачиваются деньги, и человек может уезжать. Видимо, запрос Нидерландов не сработал. Если бы был срок, может быть, и подоспел бы ордер на выдачу или другие документы.

Промеса оштрафуют, и он уедет. ДТП — это такая вещь, в которую может любой водитель попасть. Да, не каждый сбегает с места происшествия. В России это считается отягчающим обстоятельством. Не знаю, как с этим обстоит в ОАЭ. Если будет возмещён материальный и моральный ущерб жертвам, то никаких вопросов не будет», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Промеса отпустят на свободу. По сведениям журналиста, футболист вылетит из ОАЭ в Россию уже завтра, 5 марта. Сообщается, что за побег с места ДТП игрока «Спартака» оштрафуют, а экстрадиции в Нидерланды не будет.