«Атлетик» объявил о подписании Альваро Джало

Вингер «Браги» Альваро Джало предстоящим летом станет игроком испанского «Атлетика». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бильбао. Стороны подписали пятилетнее трудовое соглашение.

24-летний футболист присоединится к «Атлетику» 1 июля. Баски заплатят «Браге» за атакующего игрока около € 15 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

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Джало находится в системе «Браги» с 2017 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действовал до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.