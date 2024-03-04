Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» упустила шанс подняться на второе место Ла Лиги, сыграв вничью с «Атлетиком»

«Барселона» упустила шанс подняться на второе место Ла Лиги, сыграв вничью с «Атлетиком»
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и каталонской «Барселоной». Команды встречались на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, после 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона каталонская «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Отрыв от «Жироны», которая идёт второй, сократился до одного очка. «Атлетик» располагается на пятой строчке, имея на счету 50 очков.

Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android