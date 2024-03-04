«Барселона» упустила шанс подняться на второе место Ла Лиги, сыграв вничью с «Атлетиком»

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и каталонской «Барселоной». Команды встречались на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 0:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Таким образом, после 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона каталонская «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Отрыв от «Жироны», которая идёт второй, сократился до одного очка. «Атлетик» располагается на пятой строчке, имея на счету 50 очков.