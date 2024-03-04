Экс-тренер «Урала» Матвеев: надеюсь, команде не грозит вылет из РПЛ в этом сезоне

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о перспективах екатеринбургского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Очень надеюсь, что «Уралу» не грозит вылет из Премьер-Лиги в этом сезоне. Верю в тренерский штаб, они знают ситуацию изнутри. Хотелось бы, чтобы команда набирала очки и поднималась как можно выше. В осеннем отрезке «Урал» проводил интересные и качественные матчи, где-то не везло, где-то недобирали очков. Посмотрим, как будет дальше. Сложно по одной игре делать далеко идущие выводы. Но в прошлом сезоне удалось выправить ситуацию, когда «Урал» начал очень плохо. Надеюсь, что и сейчас получится», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Урал» после 19 матчей в РПЛ заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.