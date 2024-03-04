Форварда московского «Спартака» Квинси Промеса назвали «главным дураком» в истории сборной Нидерландов. Об этом написал один из журналистов местного издания AD. Нападающий выступал за национальную команду в период с 2014 по 2021 год.

«Да, Промес – самый безумный/глупый игрок сборной всех времён. Вопрос только в том, удастся ли кому-то его в этом превзойти», – написано в статье издания AD.

Ранее суд Нидерландов приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Позднее юридическая инстанция добавила форварду «Спартака» ещё шесть лет лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.